De meeste partijen zaten helemaal niet op Omtzigt te wachten

in Nederland’, zei CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dinsdag in het debat over de toeslagenaffaire, waarover het kabinet is gevallen. ‘We hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag [...] meer kijkt naar de partijvoorzitter dan naar de kiezers. [...] We hebben een structuur en systeem gecreëerd waarin alles centraal staat, maar niet de burger. Die staat alleen centraal in de verkiezingscampagne.’ Volgens Omtzigt faalt de balans tussen macht en tegenmacht; niet alleen de Tweede Kamer maar ook belangenorganisaties en de pers schieten tekort in het signaleren van misstanden waa..

