Navalnys snelle arrestatie bewijst hoe graag de Russische autoriteiten hem het zwijgen opleggen

, maar niet dat de Russische oppositieleider laf is. Hij werd vijf maanden geleden in Rusland vergiftigd, herstelde in Duitsland en kreeg sterke aanwijzingen dat de Russische geheime dienst FSB hem had willen ombrengen. Toch vloog hij zondag naar de plek waar zijn leven gevaar loopt: zijn vaderland.

Bij aankomst werd Navalny gearresteerd. Hij heeft de voorwaarden geschonden van een voorwaardelijke gevangenisstraf die hem in 2014 werd opgelegd, is de lezing van de Russische autoriteiten. Ook wordt hij beschuldigd van fraude.

Waarom keerde Navalny terug in de wetenschap van weer een arrestatie? Waarschijnlijk was voor hem het alternatief, wegkwijnen in ballingschap en in eigen land invloed verliezen, n..