Eerbetoon aan Merkel

op het CDU-partijcongres. 1001 afgevaardigden kozen Armin Laschet als voorzitter. De 59-jarige premier van de deelstaat Noordrijn-Westfalen versloeg in de laatste stemmingsronde de rechts-conservatieve Friedrich Merz (65).

In Duitsland ligt de koers van een politieke partij grotendeels in handen van de voorzitter. Hij is de partijleider die inhoudelijk aan de touwtjes trekt, wat in Nederland de fractievoorzitter in de Tweede Kamer doet. Vaak wordt de voorzitter van de grootste Duitse partij, en dat is de CDU, ook bondskanselier.

Met de keuze voor Laschet zegt het christendemocratische partijkader: geen koerswijzigingen als kanselier Angela Merkel later dit jaar stopt. Veranderingen zouden er wel zijn gekome..