Dit moet echt Ruttes laatste kabinet geweest zijn. Nederland heeft een nieuwe leider nodig

weet Mark Rutte elastisch en elegant te managen: geen dreun, maar een zacht plofje. ‘Het gebeurde in goede sfeer en zonder ruzie’, citeerde de NOS Haagse fluisteraars, nog voor de ministers naar buiten traden. Het gerucht gaat dat Rutte zich intern wel boos maakt over dat continue gelek, ook telkens weer als er tot nieuwe coronamaatregelen is besloten. Maar hij is behendig in het beurtelings pareren, absorberen of van zich af laten glijden wat hem persoonlijk zou kunnen raken. Het zal zijn keuze en initiatief niet zijn geweest: samen een ontslagbrief aan de koning te schrijv..

