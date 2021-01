Zo gaat dat in opportunistenland: eerst een bondje, dan pas bedenken wat je wilt bereiken

van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, wil de Kamer in namens JA21. Het CDA in Wassenaar heeft hem daarom geroyeerd. Hij is daar raadslid, en gaat nu verder als Fractie Zoutendijk. Een ‘vertrouwensbreuk’, zeggen de lokale CDA’ers terecht; Zoutendijk nam nog geen twee maanden geleden de zetel over van een emigrerende partijgenoot. Dat doe je niet, als je in je achterhoofd al weet dat je de landelijke partijlijn niet steunt, maar uitziet naar een ander politiek tehuis.

JA21 is een van de 89 partijen die voor de verkiezingen in maart geregistreerd zijn, en met nummer 23 op de lijst is een zetel voor Zoutendijk geen kat in het bakkie. Maar irrelevant kun je JA21 niet noemen. De drie Europar..