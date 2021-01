Vaccinaties bieden hoop, ‘maar de komende weken worden het ergst’

verkeert in kritieke toestand. Zal ze sterven? Een Britse arts in opleiding schrijft hierover in zijn dagboek voor een Britse tabloid. ‘Moeten we de familie uitnodigen om afscheid te nemen van hun moeder? We willen niet het risico lopen om onnodig familieleden te infecteren.’

Een dag later noteert de jonge arts: ‘Opnieuw speel ik voor God met de levens van mensen.’ Bij gebrek aan bedden worden patiënten naar huis gestuurd en waarschijnlijk zal een aantal dat niet overleven.

Nog weer een dag later schrijft hij over een verpleegster die hem vertelt dat ze elke avond huilend naar huis gaat. ‘Sommige laagbetaalde medewerkers zijn gewoon gestopt. Een bevriende dokter heeft posttraumatische stress van de eerst..