Het gevecht van en tegen Trump heeft het Congres vergiftigd

Dat is hoe de Amerikaanse president Trump maandagavond in Georgia de uitslag van de verkiezingen nog eens samenvatte. Hij zal dan ook ‘een hels gevecht’ leveren om het Witte Huis alsnog in handen te houden. Trump riep daarbij vicepresident Mike Pence op ‘voor ons op te komen’ en als voorzitter van de gezamenlijke zitting van het Congres woensdag de uitslagen van de verkiezingen in ten minste vijf ‘swingstates’ ongeldig te verklaren.

Trump gelooft echt dat hij gewonnen heeft. Hij is psychologisch niet in staat, te erkennen dat hij met miljoenen stemmen verschil heeft ver..