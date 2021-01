De heilzaamheid van een vuurwerkverbod - ook al houdt niet ieder zich eraan - is raak bewezen

was het al een dilemma: wat is ‘normaal’ voor deze dag, wat is buitensporig en waanzinnig? Kun je van een ‘rustige nacht’ spreken als in de loop van nieuwjaarsdag uit alle politie- en veiligheidsregio’s verslagen binnenrollen van vernielingen, branden, gewonden, rellen en geweld tegen hulpverleners? Ieder jaar raakten ook onschuldigen (toevallige voorbijgangers, politieagenten en anderen die aan het werk zijn voor ons allemaal) onherstelbaar gewond en getraumatiseerd door het onbeheerste, explosieve en bezopen ‘feestgedrag’ van anderen. Niet één van die slachtoffers was onvermijdelijk, maar een bepaalde dosis menselijk leed was nu eenmaal ingecalculeerd als bijwerking van een primitieve oudejaarstraditie.

