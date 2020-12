Alle bijstandsontvangers op hun blauwe ogen geloven, zou naïef zijn

over fraude. Verdient iemand met een bijstandsuitkering ‘zwart’ bij? Is er sprake van ‘stiekem’ samenwonen zonder dat dit is doorgegeven? Een oplettende burger kan het allemaal kwijt via een webformulier. ‘Bijstand is tenslotte gemeenschapsgeld’, staat bijvoorbeeld op de site van de gemeente Enschede.

Uitkeringsfraude is een groot probleem in Nederland. Maar schrijnende armoede ook. Elke situatie verdient daarom een eigen aanpak. Wie in de bijstand terechtkomt terwijl betaald werk binnen handbereik ligt, moet niet te veel worden gepamperd. Ook niet door familie of kerk. Maar als - bijvoorbeeld door leeftijd of specifieke persoonlijke omstandigheden - het vinden van een baan geen optie (meer) is, moet ..