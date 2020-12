Net geen vechtscheiding

De harde maatregelen die de uitbraak van een nieuwe vorm van corona voor het Verenigd Koninkrijk onvermijdelijk maakte, zorgden ook voor een praktische en morele druk. In deze situatie was nog langer doorvechten over de brexitdetails immoreel.

Ruim tien maanden geleden begonnen de onderhandelingen over de finale scheiding van het VK en de Europese Unie. Het was een langdurige vechtpartij, waar de gesprekspartners soms boos wegliepen en de Britse premier Johnson flirtte met een ‘no-dealbrexit’. Maar nog meer chaos midden in de coronacrisis die, zoals The Economist heeft nagegaan, meer de aandacht heeft getrokken dan welke crisis na de Tweede Wereldoorlog ook, was eenvoudig niet ver..