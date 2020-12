Plotseling was Het Kanaal een harde grens. Een confronterend voorproefje van een harde Brexit

Dat was de meest optimistische boodschap die de Britse premier Boris Johnson kon geven tijdens zijn persconferentie over de nieuwe variant van het coronavirus. In Engeland grijpt die snel om zich heen en is zelfs ‘buiten controle’ zoals minister van Volksgezondheid Matt Hancock tegen de BBC zei. Met een harde lockdown in veel regio’s en met het vaccinatieprogramma hoopt de r..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .