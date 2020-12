Geen grenzen meer

Dat valt reuze mee, bewijst het recente rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Je zou door alle populistische retoriek zomaar anders geloven, maar Nederlanders sluiten zich helemaal niet op in eigen land. De Europese Unie, een gezamenlijke aanpak van klimaat en armoede – Nederlanders steunen het van harte. Of we snappen op z’n minst dat het nodig is. Dat geldt ook voor christenen. Mensen die ChristenUnie of CDA stemmen, stelt het SCP, zijn bovengemiddeld sterk betrokken bij problemen in de wereld, zoals het lot van fabrieksarbeiders in arme landen of van vluchtelingen. Alleen klimaatverandering brengt gelovigen niet sneller in beroering dan andere Nederlanders.





Maar het meest opm..