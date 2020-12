Buig of verhonger

De honger in Syrië is geen toeval. De benarde situatie voor miljoenen vluchtelingen in het land, die de Verenigde Naties afgelopen week meldden, is grotendeels het gevolg van een onmenselijk wreed plan. Wie afgelopen week luisterde naar wat VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock de Veiligheidsraad vertelde, herkende het. Zo belette het Syrische regime in oktober het uitdelen van voedselhulp van het VN Wereldvoedselprogramma. In november mocht de Syrische Halve Maan – partner van het Internationale Rode Kruis – geen hulp meer verlenen in twee vluchtelingenkampen. Dat was niet voor het eerst: al jaren waarschuwen de VN en hulporganisaties voor de gevolgen van de aanhoudende ondervoeding voor vooral kinderen en vrouwen, die ..

