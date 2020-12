De vrijheid van godsdienst houdt echter ergens op

, vroegen Joodse en islamitische organisaties zich al in de zomer af. De uitspraak van het Europese Hof donderdag dat de Belgen onverdoofd ritueel slachten gewoon mogen verbieden, zal achter die vraag alleen maar een extra vraagteken hebben toegevoegd. Maar is de vrijheid van godsdienst hier werkelijk in het geding?

Mensen zijn in Europa vrij om te geloven en te vinden wat ze willen. Dat is een van de meest fundamentele uitgangspunten van de liberale democratie. Ook christenen en andere gelovigen die met ‘liberaal’ niet zo veel op hebben, zouden zuinig daarop moeten zijn. Er is geen regering die zegt wat jij moet geloven, of hoe je dat moet doen. In het geval van een zich verspreidend virus leidt dat..