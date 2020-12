Moge Trump de kracht van de rechtstaat nog dikwijls ervaren

, zes weken na de verkiezingen en vijf weken voor de inauguratie. Maandag middernacht (Nederlandse tijd) is Joe Biden met 306 tegen 232 kiesmannen gekozen tot de 46e president van de Verenigde Staten van Amerika. Maar na alles wat er in die vijf weken gebeurde, kon Biden niet volstaan met een monter dankwoordje in de trant van ‘nu op naar 20 januari!’. Al was het maar omdat Amerika op diezelfde dag de ‘grimmige mijlpaal’ van 300.000 coronadoden passeerde. Kuchend en met versleten stem somde Biden op hoe dik zijn winst was: niet alleen dankzij het manke districtenstelsel, maa..

