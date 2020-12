Kerst in kleine kring is geen hopeloze Kerst

nu ook nog de kerstdagen verpest? Beide mannen brachten dinsdagavond – volgens velen – een onheilstijding. Kerst is immers het feest van saamhorigheid en gezelligheid – juist als de dagen op hun kortst zijn. Reikhalzend wordt ernaar uitgekeken. De norm dat de kerstboom niet mag worden opgetuigd voordat Sinterklaas het land heeft verlaten, is dit jaar door velen losgelaten. Nu de donkerte van het coronavirus nog voortduurt, hangen we onze huizen extra vol met lichtjes.

Dat intense verlangen naar lichtpuntjes, naar een vol bezette kerstdis, is voor velen herkenbaar. Maar hebben we er ook niet een utopisch ideaal van gemaakt? Fijngevoelig was het, dat de premier verwees naar de – als gevolg van corona – bij..