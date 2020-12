Brexit was al een slecht idee, maar in de uitvoering dreigt een drama

al veel onzin over de brexit moeten aanhoren, maar wellicht was deze uitspraak van minister Liam Fox (Internationale Handel) in 2017 het dieptepunt; na de brexit zou het sluiten van een handelsakkoord van het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie ‘de gemakkelijkste in de geschiedenis van de mensheid’ zijn. ‘Onze regels en wetten zijn precies hetzelfde’, zei hij tegen de BBC.

Helaas bleek de werkelijkheid weerbarstiger. Tien maanden geleden stapten de Britten uit de EU, met de afspraak dat de nieuwe handelsrelatie na de zomer helder zou zijn. Drie weken vóór de definitieve