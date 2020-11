De Nederlandse zuinigheid bij de bestrijding van aids is niet alleen in moreel opzicht bedenkelijk

nog altijd niet. Toch kunnen mensen met het hiv-virus een leven leiden als ieder ander, mits ze dagelijks medicijnen en goede voeding krijgen. Ze kunnen het virus dan niet meer overdragen, ze kunnen onbeschermde seks hebben en gezonde kinderen krijgen, en hun levensverwachting is inmiddels hetzelfde als van anderen. In westerse landen is de toegang tot die levensreddende medicatie goed geregeld. Maar ook in ontwikkelingslanden zijn grote stappen gezet. Van de 38 miljoen mensen in de wereld met hiv, krijgen er 26 miljoen een effectieve behandeling. Internationaal ligt er een afspraak dat aids - de dodelijke ziekte die do..

