Decemberdrukte

riepen zaterdag de bevolking op niet meer naar het centrum te komen; het was er te druk. Een enkele burgemeester beval de detailhandel zelfs vroeger dan gepland te sluiten. Misschien kwam het door winkelketens die dit weekend stuntten met Black Friday-aanbiedingen. En het is tenslotte bijna sinterklaas. Maar met een hele feestmaand in het vooruitzicht zal het nog wel vaker uit de hand lopen, als er geen strengere maatregelen worden genomen. België hield bijvoorbeeld in de hele maand november de ‘niet-essentiële winkels’ dicht; dat zou een optie zijn, maar je zult zien ..

