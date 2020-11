Israël en Saudi-Arabië zijn verbonden door een gezamenlijke vijand - Iran

Je gaat niet naar een geheime ontmoeting in een regio, waar iedere stap wordt gevolgd, in een vliegtuig dat iedereen kent. Toch is dat precies wat de Israëlische premier Netanyahu zondag deed, toen hij naar de nieuwe Saudische stad Neom vloog en daar landde, terwijl de vlucht op alle vliegtuigtrackingsites te volgen was. Dat alleen was genoeg om inlichtingendiensten en Midden-Oostenanalisten wakker te schudden: tot voor kort was het Saudische luchtruim taboe voor Israëlische toestellen en er landen is ondenkbaar.

Nu waren de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman (MBS) en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op dat moment ook in Neom. Dat Netanyahu hen daar niet zou hebben gesproken, zoals de Saudische minister van Buitenlands..