Thierry Baudet houdt een deurtje open naar een nieuwe termijn in de Kamer

Forum voor Democratie is niet een volwassen partij die last kreeg van al te radicale jongeren. Het is een onrijpe partij die last kreeg van een al te radicale jonge leider. Jarenlang werden dubieuze verhalen en vrijages van Thierry Baudet vergoelijkend geduid en witgewassen. Ook door volwassen vertegenwoordigers die hun stoelen in de raad van Amsterdam, Provinciale Staten, Eerste Kamer en Europees Parlement danken aan het studentikoze stuntwerk van hun stemmentrekker.

Hoe vals het ook klonk: het zou allemaal filosofische autonomie, literaire overdrijving en intellectuele ironie zijn van een echte vrijdenker. Maar ondertussen lokte deze leider met zijn toverfluit een jeugdbeweging bij elkaar zonder zindelijk denkkader en zelfreinigend verm..