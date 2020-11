De VVD is gevaarlijk gedraaid, getuige het concept-verkiezingsprogramma

en de gemeenteraad besluit daar een rondweg aan te leggen. Er wordt een bewonersvereniging opgericht om eensgezind protest aan te tekenen. Dat haalt niets uit, waarop de vereniging naar de rechter stapt - het goed recht van elke burger, want in een rechtsstaat walsen we niet over elkaar heen.

De grootste (regerings)partij van ons land wil echter af van dit recht. In het concept-verkiezingsprogramma wordt weliswaar beleden dat de onafhankelijke rechtspraak een ‘fundament van onze democratische rechtsstaat’ is, maar tegelijk zagen de liberalen eraan. Zo willen zij de mogelijkheid voor stichtingen en verenigingen beperken om te procederen uit - zoals dat heet - naam van het algemeen belang.

De bewonersverenigi..