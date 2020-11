De laatste zondag

dit jaar. Allerzielen - zeker in het ‘rampgebied’ Noord-Brabant - was anders; de terugblikken met oudjaar zullen anders zijn. Er zijn meer mensen overleden dit jaar dan normaal. Er zijn mensen gestorven zonder dat er iemand aan hun bed zat. Er zijn nabestaanden die geen afscheid konden nemen. Op begrafenissen mag bijna niemand komen. Troosten mag niet van nabij. En allemaal zijn we met onze sterfelijkheid geconfronteerd. Een virus heeft onrust gebracht in onze orde - een orde waarin ongeneeslijke ziekten niet besmettelijk zijn en besmettelijke ziekten niet dodelijk, waarin we vrij zeker oud zouden worden en de gedachte aan de dood ver voor ons uit konden schuiven.





Donderdag kwam het nieuws dat de regel..