De eigen school

aan te pakken, buitelen over elkaar heen. Zaterdag diende de PvdA een voorstel in om de Grondwet te wijzigen. De onderwijsvrijheid moet wat de sociaaldemocraten betreft zó worden aangepast, dat scholen alle aangemelde leerlingen moeten toelaten, hen opvoeden tot democratische burgers, en hun de vrijheid geven zichzelf te zijn – gelovig of niet, homo of hetero.

Een belangrijk argument van de PvdA is dat sommige scholen artikel 23 van de Grondwet misbruiken om zwakkere en armere leerlingen buiten de deur te houden, waardoor niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Maar of een acceptatieplicht dit oplost? Op een gegeven moment is een school vol. Als er een acceptatieplicht komt, is er alsnog gedoe..