De vrijheidsdrift van de een mag niet zonder noodzaak de veiligheid van de ander bedreigen

kunnen we ons deze winter niet permitteren; daarom beslist het kabinet vrijdag bijna zeker tot een landelijk vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. De maatregel wordt gepubliceerd als ook de bijbehorende compensatie voor gedupeerde vuurwerkhandelaren rond is.

Vorig jaar bereikte deze branche een recordomzet van 77 miljoen euro. Hoeveel zorgkosten, ziektedagen, pijn en verdriet, gedoofde ogen en vernielde ledematen, traumatische herinneringen, long- en milieuschade, vluchtpogingen naar vuurwerkvrije gebieden, en gedwongen opsluiting van angstige mensen en dieren daarbovenop kwamen, is niet geregistreerd noch in bedragen uitgedrukt. Wat wel geteld is: in de eerste nacht van dit jaar meldden zich 38..