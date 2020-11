Het wordt tekenen, ook voor de KLM-piloten. En dat zullen ze ook wel doen

een konijn uit de hoge hoed getoverd, door eind vorige week de eis te stellen dat KLM-personeel de komende vijf jaar een loonoffer moet brengen, in plaats van tot het einde van de lopende cao's? Het lijkt er wel op, als je de commotie ziet die vrijdag is ontstaan. Toen riep KLM de bonden op voor spoedoverleg over een aanvullende verklaring. Daarin stond die eis expliciet vermeld; anders zou de toegezegde overheidssteun van 3,4 miljard in gevaar komen. Minister Hoekstra heeft dat zaterdag bevestigd. Geen loonoffer? Dan geen verdere steun (942 miljoen euro is inmiddels overgemaakt). De bonden voelden zich voor het blok gezet. Dit was in de cao-afspraken niet vastgelegd.

