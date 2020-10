De protestantse liturgie is door haar taligheid in de eeuwen na Luther wel verschraald

ijanden van Christus en de paus zijn zij, die omwille van hun aflaatpreken het Woord van God in de kerken het zwijgen opleggen.' Zo luidt punt 53 in de brief die Maarten Luther zaterdag 31 oktober 1517 aan zijn bisschop stuurde.

Of hij die 95 stellingen ook op een kerkdeur spijkerde, mag worden betwijfeld. Dat is een beeldend verhaal van later datum; mooi materiaal voor schilderijen en schoolplaten. Maar erg effectief zou het niet zijn, want weinig kerkgangers konden lezen; Latijn al helemaal niet. Bovendien: Luther was geen revolutionair die gele hesjes mobiliseerde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .