Wat is ‘gewoon sterven’? Dat is een ingewikkelde vraag geworden

Als je er even over nadenkt, klinkt het wat tegenstrijdig. Een 'Landelijk expertisecentrum Sterven' dat een pleidooi voert voor ‘gewoon sterven’ (ND 28 oktober). Er is blijkbaar expertise nodig om gewoon te doen, om te sterven. Maar ik begrijp het pleidooi goed. We zijn het ook in andere fasen van het leven allang gewend. Niks is simpel meer, en we proberen er grip op te krijgen door onze deskundigheid, door het op papier te zetten. En dat alles in de hoop dat het dan toch echt gaat lukken. Met een verlangen naar ‘paradijselijk gewoon’.

‘Gewoon’ is helaas ook een verwarrende term, in een land waarin iedereen vooral zijn eigen manieren heel gewoon vindt. De kans is groot dat onze aandacht voor ‘gewoon sterven’ het ingewikkelder maakt. Ik h..