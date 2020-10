Sprookjespark de Efteling wil naar het oosten en westen uitbreiden. Hollebolle Gijs in optima forma. Het aantal bezoeken moet groeien van 5 miljoen naar 7 miljoen per jaar. ‘Groei is volgens het park nodig om te kunnen concurreren in de Europese top van drukst bezochte attractieparken. Het bedrijf wil in 2030 het park hebben uitgebreid met nieuwe attracties en parkeerplaatsen, slaapplekken en ontsluitingswegen’, aldus de NOS-nieuwssite.

De uitbreiding moet nog even worden uitgesteld. De Raad van State stelde vorige week vast dat in het bijbehorende bestemmingsplan nog gebreken staan: de gemeente Loon op Zand krijgt zes maanden om die gebreken te herstellen. Het lijkt niet meer dan een oponthoud. De groeiambities van het park z..