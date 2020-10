In de jaren twintig beloofde iemand de Duitsers gouden bergen. U raadt het al, het was Franz Tausend (1884-1942). Hij claimde dat hij goud kon maken. De nazi’s zagen veel in deze alchemist uit Beieren, ze investeerden in zijn project. Zo zou het land straks in één klap alle herstelbetalingen kunnen afbetalen. Duitsland zou weer vrij zijn. Mede dankzij Franz. Het doet denken aan het Grimm-sprookje over de goudstukken balkende ezel. Ik hoop zelf nog weleens op een Tausend-effect als ik de kattenbak verschoon. Maar niks hoor, vanmorgen weer geen goudklompje.

President Trump doet me denken aan Franz Tausend.

Hij biedt een vlucht uit de realiteit: ‘Wat ik aanraak, wordt goud.’ Het is een troost, voorzover een roe..