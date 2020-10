Schuldbelijdenis van de kerk over het verleden is mooi. Maar hoe zit het in het heden?

De Protestantse Kerk belijdt schuld tijdens de Kristalnachtherdenking tegenover de Joodse gemeenschap. De kerken lieten hun stem niet horen bij het antisemitisme van voor de oorlog en waren nalatig bij het opkomen voor de bedreigde Joodse gemeenschap tijdens de Sjoa. Deze belijdenis gaat niet over individuele kerkleden of gemeenten. ‘Die hebben het over het algemeen heel goed gedaan’, zei PKN-scriba René de Reuver. Het gaat over ‘het instituut kerk’.

Dat de scriba op 8 november met deze woorden op de kansel van de Aron Schuster Synagoge gaat staan, is natuurlijk een mooie weergave van de huidige goede verhouding tussen de kerk en synagoge in ons land. Maar dat laat onverlet dat kerk en synagoge zich bij deze herdenking samen in een ingewi..