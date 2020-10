Corona werpt sommige mensen terug op hun familie, maar er is meer

Al meerdere mensen hebben me toevertrouwd dat ze in deze coronatijd vooral contact hebben met of genoeg hebben aan het contact met hun eigen gezin, kinderen en kleinkinderen.

Mooi is dat. En dat bedoel ik letterlijk zoals ik het schrijf, maar ook een beetje cynisch. Want het is mooi als familie naar elkaar omziet. Je bent rijk gezegend als je een partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, broers, zussen, neefjes en nichtjes hebt. Maar mooi is het als je alleen oog hebt voor bloedverwanten.

Ik ben me bewust van de grootte van mijn eigen gezin. Of beter gezegd de geringe grootte ervan. Ik ben gezegend met een lieve hulpvaardige man, zoon en dochter. De rest van mijn familie woont niet om de hoek. Daarom sla ik mijn sociale vleugels uit en inv..