Twaalf tips om het een beetje uit te houden in deze barre lockdowntijden

‘De coronacrisis bevestigt een oude wijsheid. Paniek en humor gaan niet goed samen.’ Dat twitterde de Belgische kerkjurist Rik Torfs tijdens deze barre lockdowntijden. Maar hoe moeten we ons dan door de nieuwe lockdown slepen? Twaalf tips (pas op: kan sporen van humor bevatten):

1. Blijf grappen maken, vooral woordgrappen, over een man met een hamer, over coronaïevelingen (mensen zonder mondkapje op), etc.

2. Spreek elke dag ‘Flatten de curve’ uit als ‘Ze smelten de kazen!’

3. Doe een keer mee aan de Jerusalema Dance Challenge.

4. Wees trots op een minister-president als Mark Rutte.

5. Luister naar mooie muziek, kijk een goede film.

6. Check despeld.nl voor een dagelijks portie ‘omdenken’.

7. Een cappuccino to go is ook lekker.

8. Bedenk de ding..