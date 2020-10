Niet kwetsen

En nu is er dus een Franse geschiedenisleraar vermoord. Omdat hij cartoons van Mohammed heeft laten zien tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting – maar niet nadat hij bezwaarde leerlingen de gelegenheid had gegeven te vertrekken.

Is het een incident? Kun je deze moord betreuren als een van de vele en overgaan tot de orde van de dag? Mij lukt dat niet. Ik word teruggeworpen op het beklemmende idee dat, met de komst van immigranten uit moslimlanden, zich naargeestige en hardnekkige problemen in West-Europa hebben genesteld, waar nauwelijks open en zuiver over te praten valt. En als je erover praat, zit je óf in extreemrechtse hoek óf je wordt er ten onrechte toe gerekend.

‘De islamitische wereld is met ha..