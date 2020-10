Laat ze van ons zeggen: je kunt wel zien dat God in jullie midden is

Het is toegegeven, mijn peiling was verre van representatief. Maar toch. Ik informeerde bij een groepje jongeren waaraan zij denken bij de woorden ‘kerk in corona-crisistijd’. Zonder uitzondering verwezen zij naar het rumoer rond Staphorst en het voortdurende gesteggel over het aantal gelovigen dat een kerkdienst zou mogen bezoeken. Ze hadden zich flink geërgerd. En eerlijk gezegd kon ik daar nog inkomen ook.

Geen misverstanden overigens. Kerkdiensten horen bij het christelijk geloof, als ze tenminste dienen om elkaar te helpen te groeien in liefde voor God, de naaste, de wereld en de aarde. Intussen weet ik uit het vroegere China-onder-Mao dat het evangelie ook kan overwinnen als het gelovigen op straffe van cel of werkkamp totaal verbod..