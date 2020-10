In het licht van de Bijbel: Scheiding der geesten

Handelingen 2 kunnen we met rust laten wanneer we principieel nadenken over ons samenkomen en kerken hoeven niet eindeloos creatief te zijn.

Recentelijk zag ik een paar keer Handelingen 2 vers 46 voorbij komen: ‘Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.’

Het vers werd aangehaald om te laten zien dat thuis samenkomen goede papieren heeft. Een voorbeeld: ‘Gezamenlijke vieringen én de kleine groepen hebben allebei hun eigen functie. Ik preekte pas over Handelingen 2: mensen kwamen én in de tempel bij elkaar én in de huizen’ (ND 30 september).