Niet naar de Eifel

Toen de wind op strooptocht ging, de pannen klepperden en de ramen besloegen, zag ik ons al zitten, in de Eifel, bij de haard. Zij, met een warme plaid op schoot, geboeid luisterend naar mijn exposés over land en volk. Af en toe zou ik zacht Weltschmerz zeggen. Of Sehnsucht. Waldeinsamkeit. Schlimmbesserung. We zouden in het spoor gaan van m'n eerste buitenlandvakantie, 36 jaar geleden.

Die sensatie voel ik nog. Het zit in de details, zoals alles. Sigarettenautomaten. Huizen van onbestemd beige.

Rolluiken, asbestplaten. Het zou één lange, romantische aflevering van Derrick geweest zijn. Maar nu komen we er dus niet meer in. Tenzij met een negatieve corona-uitslag niet ouder dan 48 uur. Dat was ook wel te verwachten.