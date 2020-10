Het begint met handelen vanuit een toekomst waar men op hoopt

Hoe begint er iets nieuws? Hoe wordt het ongedachte geboren? De filosofe Hannah Arendt (1906-1975) houdt in een een wereld van berekeningen en de angst om te falen dan wel de harde eis om te slagen, een pleidooi voor handelen zonder garanties. Zowel kunst, politieke actie, als gelovige dadendrang kunnen in Hannah Arendt’s werk een grote bron van vrijheid vinden. Er is door mijn protestantse traditie nogal eens neergekeken op gelovige dadendrang, maar de noodzaak van zichtbaar rechtvaardig handelen als gevolg van geloof, hoop en liefde, is onmiskenbaar in de Bijbelse bronnen. ‘Ik zal u uit mijn daden tonen, dat ik geloof’, zei Jakobus. Luther werd er een beetje misselijk van, maar dat heeft meer te maken met de Roomse misstanden van toen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .