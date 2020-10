In dit herfstweer denk ik vaak aan Martine

Vorig jaar om deze tijd bezocht ik haar voor het laatst en een maand later was ze er niet meer: op 14 november overleed Martine Vonk, 45 jaar oud. Door het herfstige weer komen de herinneringen aan haar de laatste weken weer sterk naar boven. Ik heb me de afgelopen tijd vaak afgevraagd, en er ook met haar man over gepraat, wat Martine van de hele toestand rond corona zou hebben gevonden.

Ik denk niet dat ze verbaasd zou zijn geweest over de uitbraak van de pandemie. De globalisering en de intensieve veehouderij baarden haar zorgen. Ik ben nu bezig met het schrijven van de teksten voor een kinderboek waaraan we samen waren begonnen en lees haar aantekeningen over versobering, plantaardig eten en niet meer vliegen. Ik had graag met haar bes..