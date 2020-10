Blijf zitten, denk niet na en houd je mond

Ik ben er nog niet helemaal uit. Nee, niet omdat Rutte dinsdagavond zei dat het een ‘keiharde dobber’ wordt en dat hij ‘de knoop eruit heeft getrokken’. Dat moest natuurlijk een ‘zware dobber zijn’ en die knoop had hij moeten ‘doorhakken’. Als je wilt dat migranten net geleerde Nederlandse zegswijzen begrijpen, moet je ze als premier niet gaan verhaspelen. Maar daar gaat het me nu even niet om.

Nee, Rutte had nog iets anders. Hij zei: ‘Je wilt zo min mogelijk discussie over de maatregelen, het moet gaan over de bestrijding van het virus.’ Eh ... ja, maar die maatregelen gaan toch over de bestrijding van het virus? Dat wordt lastig praten. Of heeft hij liever dat we niet praten over de maatregelen van het kabinet, maar mag je het wel over ..