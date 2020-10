Goedpraten

Daar was het weer, een oud misverstand. Iemand had in de krant geschreven dat vergeven na een echtscheiding voor beide kanten bevrijdend kan zijn. Daarop kwam een reactie van ‘naam en adres bij de redactie bekend’: een familie die ‘op een verschrikkelijke manier’ een scheiding had meegemaakt, en dan voelt zo’n opmerking ‘alsof daarmee alles wordt goedgepraat’.

Maar dát is vergeving niet. Wie iemand vergeeft zegt niet: ‘Ach, het was ook niet zo erg wat je gedaan hebt.‘ Vergeven betekent ook niet: ‘Laten we weer vrienden zijn.’ Het kan beter zijn elkaar nóóit weer te zien.

Het proces naar vergeving begint met het opschorten van de vijandelijkheden. Daarvoo..