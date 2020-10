Het bed-kantoor. Een heerlijk rustige plek om te werken

Wat doen mensen in bed? Architectuurhistoricus Beatriz Columina wil het precies weten. En al lijkt het een beetje ongepast om te vragen naar ‘slaapkamergeheimen’, de studies die ze maakt naar de rol van het bed in ons leven, zijn ontzettend relevant. Helemaal nu we opnieuw collectief in lockdown gaan.

Waar het bed eens stond voor intimiteit en privacy is het in tijden van corona een plek geworden waar we juist contact onderhouden met de hele wereld. The Wall Street Journal stelde in een artikel (dat al voor 2020 verscheen) dat 80 procent van de New Yorkers regelmatig werkt vanuit bed. En ik herken het zelf ook. In ons bescheiden appartement heerst juist daar rust en is er weinig ruis. Daarbij ben ik niet de enige. Via Zoom of..

