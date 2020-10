Sussende woorden over beeldenstormen gaan ons niet helpen

Dat het neerhalen van beelden immense gevolgen kan hebben, leren we van onze eigen geschiedenis. In 1566 al werd door ‘ghereformeerde’ commentatoren het omhalen van heiligenbeelden en de vernietiging van liturgische gebruiksvoorwerpen in katholieke kerken als onnadenkend vandalisme omschreven. Maar dat dit niet zo was, wisten zij zelf ook wel. De ‘protestantse’ hagenpreken in de open lucht waren al steeds meer tot verzamelplaatsen van gewapende groepen geworden. Bovendien werd het verzet van de edelen tegen de katholieke Spaanse vorst steeds meer voelbaar. Ten tijde van keizer Karel V hadden de edelen in de Nederlanden best veel macht en invloed. Maar zijn strenggelovige katholieke zoon Philips II, die hem in 1555 was opgevolgd, streefde..

