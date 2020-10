Veroordeeld om te dienen: heimwee naar een land waar het op een rauwe manier altijd over leven en dood gaat

Ik las een tijd geleden een uitspraak van dominee Orlando Bottenbley, die bij mij bleef haken. Dominee Bottenbley - nu predikant in Amsterdam - is van Surinaamse afkomst. Er was een moment in zijn leven dat hij terug wilde naar Suriname. Omdat één van zijn kinderen ernstig ziek was, gingen zijn plannen niet door. Hij ervaarde dat God hem tot Nederland ‘had veroordeeld’.

Dat is een interessante uitspraak in een tijd waarin heel veel vluchtelingen staan te springen om naar Nederland te komen maar hier niet welkom zijn. Nederland is een prachtig land. Misschien is niet alles in de geschiedenis goed gegaan, maar het is geen ramp in Nederland te wonen. Voor Bottenbley voelde het evenwel als een oordeel.

Daar moest ik over nadenken. Zou het kunn..