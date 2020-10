Een kamer voor een prikkie met schoonmaakster op een toplocatie

Maastricht gaat studenten koppelen aan hospita die een hulpvraag hebben. Het artikel voert me dertig jaar terug in de tijd.

Ik moest een kamer zien te vinden in een stad die ik niet kende en waar ik niemand kende. Via een de vriend van een vriendin van een vriendin lukte me dat. Ik vond een kamer op de zolder van een gepensioneerde huisarts voor een spotprijs. Want voor het geld hoefde mijn huisbaas het niet te doen. Hij deed het ook niet voor gezelschap. Hij deed het uit menslievendheid, omdat hij ruimte over had en er woningnood onder studenten was.

We - een andere student en ik - deelden de schuur, de tuin, de voordeur en het toilet met hem. Dat toilet en onze keuken en douchecabine op zolder werden door zijn schoonmaakster meegenomen. ..