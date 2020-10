Als de kerk nu eens wat meer theater maakt

‘U wilt een maatpak meneer? Helaas, dat is nu even niet mogelijk. Ja, het staat inderdaad beter en iedereen voelt zich er prettiger in, maar de overheid heeft besloten dat we de komende drie weken allemaal maat XXXXL moeten dragen. Maatwerk is mooi, maar het kleed van solidariteit zal u als christen nog meer sieren.’

‘Maar dat is veel te groot. Dan word ik onzichtbaar, dan val ik om. Vallen maatpakken die je zondags draagt niet ook onder de vrijheid van godsdienst?’

‘Nee, meneer. Daar heeft het niks mee te maken. En mocht u zich in het pak genaaid voelen. Dat zou zomaar kunnen.’

Als u zondag niet tot de dertig uitverkorenen in uw gemeente behoort en toch met meer mensen bij elkaar wilt komen: de Brabanthallen zijn open. Valt onder de theate..