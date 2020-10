Mij kun je beter niet uitnodigen voor je Mother’s Blessing, inclusief avondmaalsviering, à 25 euro, dacht ik toen ik erover las in het ND van zaterdag. Ik kreeg er rare associaties bij. Foto’s van een zwangere vrouw met bloemenkrans, bijna een koningin zou ze zijn; om haar een cirkel van vrouwen in lange jurken ... Ik moest denken aan natuurgodsdienst, vruchtbaarheidscultus en feminiene spiritualiteit van zusterschap of sisterhood, die je laat zoeken naar de godin in jezelf. Hoezo, haal je daar het kerkelijk sacrament van het avondmaal bij?

Niet zo vreemd, mijn associaties. De Mother’s Blessing – of Blessingway – dient zich vaak aan in deze sferen. Jessica van den Berg wil het hippe ritueel echter een ..