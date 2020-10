Kind in Nederland

'Opgroeien kan het beste in Nederland', luidt een krantenkop op 4 september 2020. 'Van de 41 rijkste landen bezit Nederland de gelukkigste jeugd.' Geen maand later, op 3 oktober, opent de krant met het andere uiterste: satanisch ritueel misbruik in ons land. De werkelijkheid is grondig dubbelzinnig. Het houdt me bezig. Wat gebeurde er precies? En is dat te bewijzen?

Toen ik Hans-Lukas Zuurmans artikel deelde op Twitter,

reageerde iemand in de trant van: 'Gaan we de massahysterie van de jaren negentig overdoen? Oude Pekela?'

Dat is te begrijpen, waakzaamheid is geboden. Maar laat de schaal van (online)misbruik op je inwerken – International Justice Mission bericht er geregeld over – en het wordt op z'n..