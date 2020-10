Aaibare dieren verwennen we, de rest zien we liever niet

Dierendag 2020 ligt achter ons. De aaibare dieren zijn weer flink verwend. Onze dierenliefde en liefde voor de natuur is namelijk erg selectief.

In ons tuintje genieten we van de vlinders, maar zien we slakken en mieren liever vertrekken. Mos op keien in een bergbeekje levert een mooie foto op tijdens onze vakantie. Misschien vergroten we hem zelfs uit om als schilderij in onze tuin op te hangen. Maar groene aanslag op tegels in onze eigen tuin vinden we niet netjes.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed onderzoek naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren in tuinen tussen 2014 en 2019. Met de dalende insectenstand zou je een afname verwachten. Helaas, er werden zelfs twee keer zoveel middelen om i..