De Overijsselse Vecht verdwijnt westwaarts door droogte. Wat we in het waterbeheer kunnen leren met Abram

In Overijssel zien we het water van de Vecht westwaarts trekken als gevolg van de droogte. Een verschijnsel waarover Abram en Prediker konden meepraten.

'Weg met dat water', was lange tijd het devies in ons land. Weg ermee, de zee in. Het kan verkeren. Inmiddels broeden we op manieren om het water beter vast te houden en op een gecontroleerde manier beschikbaar te maken. Dat deden we altijd al wel, maar met steeds drogere en hetere zomers wint dat aspect van ons watermanagement aan urgentie. Ik weet niet hoe het droogtevraagstuk in Broek in Waterland wordt ervaren; hier langs de oostgrens zien we het water van de Vecht met lede ogen westwaarts verdwijnen.

Er is niets nieuws onder de zon. De Prediker wist het, en we kunnen nog veel verder t..